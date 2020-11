Pandemie Steigende Corona-Infektionen zwingen Thermalbäder in Niederbayern erneut zur Schließung

Der von Bund und Ländern gemeinsam gefasste Beschluss vom 28. Oktober zur Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie sieht in seinem Maßnahmenpaket unter anderem die Schließung von Thermen vor.

Niederbayern. Damit müssen auch die Thermalbäder in Niederbayern nach dem Lockdown im Frühjahr ihren Kurbetrieb ab Montag, 2. November, erneut einstellen: die Europa Therme Bad Füssing, die Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, die Limes-Therme Bad Gögging und die Kaiser-Therme Bad Abbach. Die Rottal Terme Bad Birnbach ist aufgrund der extrem hohen Inzidenzzahlen im Landkreis Rottal-Inn bereits seit 27. Oktober geschlossen.

Ob und inwieweit der Thermalbadebetrieb wie auch physikalische Therapiebereiche ab 1. Dezember 2020 wieder in Betrieb gehen können, wird von der Bayerischen Staatsregierung voraussichtlich kurzfristig entschieden.

In den Kurmittelhäusern, die der Bezirk Niederbayern über die fünf Bäderzweckverbände betreibt, lief der Badebetrieb dank der von den Werkleitern erarbeiteten Hygieneschutzkonzepte in den vergangenen Monaten wieder gut an. „Das erneute ,Aus‘ ist nach den Anstrengungen, den Besuchern den Aufenthalt trotz der Umstände so angenehm wie möglich zu gestalten, sehr bedauerlich“, so Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich. „Unsere Werkleitungen sind jedenfalls bestens vorbereitet, um schnell auf Änderungen zu reagieren. Am liebsten wäre uns natürlich die positive Nachricht, wiedereröffnen zu dürfen.“

Die aktuellen Informationen zur Situation vor Ort sind auf den jeweiligen Websites der Thermalbäder zu finden.