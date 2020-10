Spende Katholischer Frauenbund Ihrlerstein unterstützt den Förderverein der Goldberg-Klinik

Foto: Witzmann/Goldberg-Klinik

Am Mittwochnachmittag, 28. Oktober, übergaben in Anwesenheit von Landrat und Aufsichtsratsvorsitzendem Martin Neumeyer die Vorstandsmitglieder des Katholischen Frauenbundes Ihrlerstein, Sabina Roithmeier und Helga Künzel, einen Spendenscheck über 500 Euro an den Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins der Goldberg-Klinik in Kelheim, Willi Dürr.