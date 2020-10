Pandemie Keldorado Kelheim schließt ab Freitag

Nach dem ersten Lockdown im März konnte das Keldorado Kelheim im Juni 2020 mit einem umfassenden Hygienekonzept wieder öffnen. Die Bestimmungen wurden eingehalten, die Badegäste über Regeln und Abläufe vor Ort und auf den Social-Media-Kanälen informiert. Selbst die maximal mögliche Anzahl gleichzeitig anwesender Badegäste wurde routiniert umgesetzt und gehandhabt.

Kelheim. Aufgrund des angekündigten Lockdowns ist das Keldorado ab Freitag, 30. Oktober, wieder geschlossen. In intensiver Beratung und in Absprache mit Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzendem Christian Schweiger, entschied man sich am Donnerstagvormittag, 29. Oktober, dazu, das Freizeitbad bereits ab Freitag zu schließen.

Das Restaurant im Keldorado, Lo Scoglio, ist noch bis einschließlich Sonntag, 1. November, für die Öffentlichkeit geöffnet. Ab 2. November bietet die Pizzeria ihre Speisen „to go“ an. Bestellungen werden telefonisch unter 09441/ 10130 entgegengenommen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11.30 Uhr bis 14 Uhr sowie von 17 Uhr bis 20.45 Uhr. Auf Facebook und Instagram hält LoScoglio über Aktuelles auf dem Laufenden.