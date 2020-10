Sichtschutz Mehr Verkehrssicherheit an B16-Kreuzung bei Reißing

Um die Verkehrssicherheit an der B16-Kreuzung bei Reißing zu verbessern, hat das Staatliche Bauamt Landshut zusammen mit dem Landkreis Kelheim einen Sichtschutz errichtet sowie Stoppschilder aufgestellt. Foto: Tobias Nagler/Staatliches Bauamt Landshut

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer an der B16-Kreuzung bei Reißing in Saal an der Donau: Das Staatliche Bauamt Landshut hat in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Kelheim Stoppschilder aufgestellt und einen Sichtschutz errichtet.