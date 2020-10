Fertig saniert Die Stadtverwaltung Abensberg zieht wieder um ins Rathaus am Stadtplatz

Abensbergs Bürgermeister Dr. Uwe Brandl und Stadtbaumeister Gerhard Rölz vor dem sanierten und teils neu errichteten Rathaus am Stadtplatz 1 – das Foto entstand bereits im Juli. Foto: Ingo Knott, Stadt Abensberg

Nach knapp dreijähriger Bauzeit sind die Arbeiten am Rathaus der Stadt Abensberg kurz vor dem Abschluss. Nun steht der Umzug der Stadtverwaltung vom Gebäude in der Münchener Straße 14 zurück ins Herz der Stadt an.