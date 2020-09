Trotz des Regens Erster CSD in Kelheim war ein voller Erfolg

Foto: Queer in Niederbayern

Am Samstag, 26. September, nahmen trotz Dauerregens in Landshut etwa 350, in Straubing 220 und in Kelheim 100 Menschen an den Christopher-Street-Day-Kundgebungen teil, zu denen der Verein „Queer in Niederbayern“ aufgerufen hatte.