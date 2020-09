Freie Wähler-Frauen Bayern Kerstin Haimerl-Kunze neue Landesvorsitzende

Von links: Susan Enders (FW MdL, Generalsekretärin), Angelika Lippert (FW Augsburg), Kerstin Haimerl-Kunze (1. Vorsitzende der FW Frauen Bayern), Pauline Miller (FW Hohenbrunn). Foto: Freie Wähler

Am Sonntag traf sich die Landesarbeitsgemeinschaft FREIE WÄHLER Frauen Bayern in Neuburg an der Donau zur Jahreshauptversammlung. Kerstin Haimerl-Kunze aus Mainburg wurde dabei zur neuen Landesvorsitzenden gewählt.