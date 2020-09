Info aus dem Landratsamt Verkehrsfreigabe der Kreisstraße KEH11 in der Ortsdurchfahrt Großmuß in Hausen

Foto: LRA Kelheim

Die Arbeiten an der Kreisstraße KEH11 in der Ortsdurchfahrt Großmuß in Hausen gehen dem Ende entgegen. Seit Ende April wurde an dem Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Landkreis Kelheim und der Gemeinde Hausen in der Kirchstraße in Großmuß gebaut. Hierbei wurden die bestehende Straße sowie der bestehende Gehweg abgebrochen und der nicht mehr tragfähige Untergrund, zum Teil unter archäologischer Baubegleitung, abgetragen.