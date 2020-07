Bezirk Niederbayern Rund 1,1 Millionen Euro an Zuschüssen für Kultur, Jugend und Sport

Zuschüsse in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro genehmigte der Kultur-, Jugend- und Sportausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Juli, unter dem Vorsitz von Bezirkstagsvizepräsident Dr. Thomas Pröckl. Nachdem die für März anberaumte Sitzung des Ausschusses wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, standen rund 80 Tagesordnungspunkte zur Behandlung an.