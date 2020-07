Coronavirus Aktuell 13 aktive Fälle im Landkreis Kelheim

Bisher sind insgesamt im Landkreis Kelheim 485 positive Fälle (keine Veränderung zum Vortag) registriert und 34 Personen verstorben (Stand: Ablauf 23. Juli, Quelle: Gesundheitsamt Kelheim).

Landkreis Kelheim. Die gute Nachricht des Tages: 438 Personen (keine Veränderung zum Vortag) wurden seit Bekanntwerden des ersten Falls im Landkreis Kelheim am 9. März aus der häuslichen Quarantäne entlassen und gelten damit als genesen. Das heißt, circa 90 Prozent der bisher Infizierten sind bereits wieder gesund! Die aktiven Corona-Fälle im Landkreis Kelheim belaufen sich auf insgesamt 13 (Stand 23. Juli). Das Landratsamt Kelheim weist darauf hin, dass es trotz Auftreten von einzelnen aktiven Fällen in den Landkreis Gemeinden laut Gesundheitsamt aktuell keine bedeutsame Häufung von Fallzahlen im Landkreis Kelheim gibt.

In der Goldberg-Klinik Kelheim GmbH und der Ilmtalklinik GmbH, Krankenhaus Mainburg, werden alle Patienten einem Screening auf Symptome der Erkrankung Covid 19 unterzogen. Bei Auffälligkeiten erfolgt eine PCR-Testung auf Sars-CoV-2. Die Behandlung wird dann unter den entsprechenden Isolationsbedingungen durchgeführt.

Das Landratsamt Kelheim weist darauf hin, dass eine zentrale Mailadresse rund um das Thema „Corona“ eingerichtet ist. Die Funktionsmailadresse lautet: Corona@landkreis-kelheim.de. Es wird gebeten, alle Fragen rund um das Thema „Corona“ an diese Mailadresse zu richten. Auch gibt das Landratsamt Kelheim bekannt, dass weiterhin das Bürgertelefon des Landratsamtes von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 09441/ 207 3112 besetzt ist. Des Weiteren weist das Landratsamt darauf hin, dass die Bayerische Staatsregierung eine Corona-Hotline eingerichtet hat. Die Telefonnummer 089/ 122 220 ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und an Samstagen von 10 bis 15 Uhr, erreichbar.