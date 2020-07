Landkreis Kelheim Landrat Martin Neumeyer mit „KEXI“ unterwegs

Landrat Martin Neumeyer hat sich am Donnerstag, 23. Juli, für die Fahrt vom Landratsamt im Donaupark in die Schäfflerstraße zum Mittagessen hin und zurück den Express-Bus „KEXI“ bestellt.

Landkreis Kelheim. „Ein tolles neues Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Kelheim. Bitte nutzen Sie eine der 147 Haltestellen und buchen Sie ,KEXI‘ telefonisch oder per App“, so der Landrat. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.kexi.de.