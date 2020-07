Von Regierung bewilligt Neubau von 18 geförderten Wohnungen in Abensberg – Mittel in Höhe von rund 2,52 Millionen Euro

Ansicht Laubengang mit Begrünung. Foto: Architektengemeinschaft Feichtner und Friedl

In der Nähe des Bahnhofs in Abensberg errichtet ein privater Bauherr zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohnungen, davon 18 Wohnungen für Haushalte mit geringerem Einkommen. Die Regierung von Niederbayern hat für die 18 Wohneinheiten im Rahmen des Bayerischen Wohnungsbauprogramms ein staatliches Baudarlehen in Höhe von 2.162.700 Euro und einen Zuschuss von 358.400 Euro bewilligt. Die Baukosten für beide Gebäude belaufen sich auf rund 5,25 Millionen Euro.