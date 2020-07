Vollsperrung Sanierung der Brücke über den Main-Donau-Kanal in Riedenburg im Zeitplan

Die Arbeiten für die Brücke über den Main-Donau-Kanal in Riedenburg liegen im Zeitplan. Foto: Tobias Nagler/Staatliches Bauamt Landshut

Seit Mitte April macht das Staatliche Bauamt Landshut die Brücke über den Main-Donau-Kanal in Riedenburg (Staatsstraße 2231) fit für die Zukunft und erhöht außerdem die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Momentan liegt die Maßnahme, in die der Freistaat Bayern rund 1,75 Millionen Euro investiert, gut in der Zeit.