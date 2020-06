Bundesstraße B16 Arbeiten für Ersatzneubau einer Brücke über Wirtschaftsweg bei Etzenbach haben begonnen

Baugrube mit Behelfsumfahrung: In den kommenden Monaten entsteht hier eine neue Brücke im Zug der B16. Foto: Staatliches Bauamt Landshut

An der Stelle, an der in Etzenbach in Biburg sonst eine Brücke die Bundesstraße B16 über einen Wirtschaftsweg führt, ist aktuell eine große Baugrube. In den vergangenen Wochen hatte das Staatliche Bauamt Landshut das alte Bauwerk abgerissen, in diesen Tagen haben die Arbeiten für den Neubau an gleicher Stelle begonnen.