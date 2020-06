Ab 22. Juni Sperrung der Kreisstraße KEH11 bei Poikam – Brücke über Schleußenkanal wird saniert

Foto: Alexander Blinov/123rf.com

Von Montag, 22. Juni, bis Freitag, 7. August, führt der Landkreis Kelheim eine Sanierung der Fahrbahnübergangskonstruktion auf der Schleußenbrücke an der Kreisstraße KEH11 in Poikam in Bad Abbach durch. Dieser Bauabschnitt ist der letzte der kombinierten Ausschreibung zur Sanierung der Fahrbahnübergangskonstruktionen auf der Kreisstraße KEH5 bei Essing, der Kreisstraße KEH18 in Thaldorf in Kelheim und schließlich der Kreisstraße KEH11 in Poikam.