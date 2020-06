Veranstaltungsreihe „Digitales Unternehmerfrühstück“ mit Thema Krisenmanagement erfolgreich gestartet

Robin Karl und Martina Wimmer von der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung sowie Landrat Martin Neumeyer. Foto: Marcus Dörner/LRA Kelheim

Die Veranstaltungsreihe „Digitales Unternehmerfrühstück“ der Wirtschaftsförderung des Landkreises Kelheim, in der Impulse für das Business in schwierigen Zeiten gesetzt werden, ist am Mittwoch, 3. Juni erfolgreich gestartet.