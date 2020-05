Coronavirus Ausflugsschifffahrt in Kelheim steht still – Landrat macht sich ein Bild der Lage

Landrat Martin Neumeyer und Renate Schweiger, Inhaberin der Firma Personenschiffsverkehr Josef Schweiger e. K. und Vorsitzende des Vereins der privaten Personenschifffahrt auf der bayerischen Donau e. V.. Foto: Martin Neumeyer

Die Ausflugsschifffahrt in Kelheim steht seit 15. März still und es gibt derzeit keine verlässliche Auskunft, wann und unter welchen Voraussetzungen die Schiffe wieder Fahrt aufnehmen dürfen. Dies nahm am Montag, 11. Mai, Landrat Martin Neumeyer zum Anlass, sich mit Renate Schweiger, Inhaberin der Firma Personenschiffsverkehr Josef Schweiger e. K. zu treffen.