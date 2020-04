Baustelle in Abensberg Jobcenter und Hauswirtschaftsschule bekommen neue Parkplätze

Franz Nadler, Fachberater für Gartenkultur und Landespflege, Landratsamt Kelheim, Landrat Martin Neumeyer und Franz Wutz, Ingenieurbüro Wutz, Painten (beauftragter Fachplaner. Foto: Markus Dörner

Ab 4. Mai beginnen die Bauarbeiten des Landkreises Kelheim an der kreiseigenen Liegenschaft in Abensberg, Münchener Straße 2a und 4. Am Jobcenter und der Hauswirtschaftsschule werden die Parkplätze barrierefrei ausgebaut sowie um weitere zehn Parkplätze erweitert.