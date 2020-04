Info aus dem Landratsamt Saisonstart der Freizeitbusse im Landkreis Kelheim verschoben und autonomes Fahren bis auf Weiteres eingestellt

Im Rahmen der Maßnahmen im Landkreis Kelheim zum Thema Coronavirus starten die Freizeitbusse nicht zum Freitag, 1. Mai. Der Beginn der Saison 2020 wird zum entsprechenden Zeitpunkt in der Presse und in den Social-Media-Kanälen bekanntgegeben.

Landkreis Kelheim. Des Weiteren ist das autonome Fahren in Kelheim und Abensberg bis auf Weiteres eingestellt. Das autonome Fahren in Weltenburg startet nicht zum Freitag, 1. Mai. Der Starttermin wird ebenfalls zum entsprechenden Zeitpunkt in der Presse und in den Social-Media-Kanälen bekanntgegeben.