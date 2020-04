Ab 27. April Erweiterter Dienstbetrieb am Landratsamt Kelheim – Parteiverkehr mit Terminvereinbarung möglich

Der Dienstbetrieb am Landratsamt Kelheim, seinen Dienststellen im Donaupark 13, Hemauer Straße 48 und 48 a sowie in der Dienststelle Mainburg wird ab Montag, 27. April, erweitert. Ein Parteiverkehr ist mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Landkreis Kelheim. Für die Behördenbesucher gilt während des direkten Parteiverkehrs im Landratsamt das Gebot, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Des Weiteren wird aus Infektionsschutzgründen den Besuchern der Zutritt nur einzeln im Rahmen des vereinbarten Termins gestattet.

Die Öffnungszeiten bleiben wie bisher bestehen, die Eingangskontrolle an den Dienstgebäuden wird durch einen Sicherheitsdienst gewährleistet.

Das Jobcenter in Abensberg ist weiterhin telefonisch oder per Mail erreichbar: Entweder unter der zusätzlichen Service-Rufnummer 09443/ 4 99 88-92 oder von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 09443/ 4 99 88-0 sowie per Mail an jobcenter-lk-kelheim@jobcenter-ge.de und per Post. Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis und Beachtung gebeten.