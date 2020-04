Antrag Grüne Maßnahmen zur Rettung der kulturellen Infrastruktur in der Corona-Krise

Foto: Ursula Hildebrand

25 Maßnahmen und Forderungen umfasst der neue Antrag „Maßnahmen zur Rettung der kulturellen Infrastruktur in der Corona-Krise“, der in der Fraktionssitzung der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen am Dienstag, 21. April, verabschiedet wurde.