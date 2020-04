Pandemie Aktuelle Lage zum Coronavirus im Landkreis Kelheim – Zahlen, Aufkleber-Aktionen, Bürgertelefon

Insgesamt gibt es im Landkreis Kelheim aktuell 359 positive Fälle. Bislang sind 21 Personen verstorben (Stand: 14. April, 0 Uhr, Quelle: RKI). Die gute Nachricht des Tages: 224 Personen sind inzwischen wieder genesen. Das heißt gut 62 Prozent der bisher Infizierten sind bereits wieder gesund!

Landkreis Kelheim. Aufkleber-Aktion „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“

Die Aufkleber „Einsicht, Rücksicht, Zuversicht“ sind weiterhin in allen Gemeinden und am Landratsamt Kelheim erhältlich. Sie eignen sich zur Auslage im Einzelhandel (Metzgereien, Bäckereien) und in den örtlichen Nahversorgern. Auf Wunsch können die Aufkleber auch gerne vom Landratsamt zugeschickt werden.

Aufkleber-Aktion „Helden des Alltags“

Auch die Aufkleber zu „Helden des Alltags“ sind diese Woche in allen Gemeinden und am Landratsamt Kelheim erhältlich. Sie eignen sich ebenfalls zur Auslage im Einzelhandel (Metzgereien, Bäckereien) und in den örtlichen Nahversorgern. Auf Wunsch können die Aufkleber auch gerne vom Landratsamt zugeschickt werden.

Bürgertelefon weiterhin besetzt

Das Landratsamt weist noch einmal eindringlich darauf hin, dass das Bürgertelefon des Landratsamtes weiterhin sieben Tage die Woche besetzt ist. Die Telefonnummer 09441/ 207 3112 ist täglich von 8 bis 16 Uhr erreichbar. „Bitte bleiben Sie zu Hause! Ihre Gesichtsmaske schützt den Nachbarn.“

Dankeschön an die Landkreisbevölkerung

Landrat Martin Neumeyer bedankt sich ganz herzlich bei der Landkreisbevölkerung für die Einhaltung der Corona-Regeln über die Osterfeiertage: „Dieses Osterfest hat jedem von uns viel abverlangt. Wir konnten nicht wie gewohnt mit Familie und Freunden in großer Runde das Osterfest feiern und auch nicht den Gottesdienst besuchen. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir die Krise in den Griff bekommen und die Zeiten wieder besser werden.“