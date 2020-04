Vollsperrung Umfassende Sanierung der Brücke über den Main-Donau-Kanal in Riedenburg

Am Dienstag, 14. April, geht’s wie geplant los: Dann erneuert das Staatliche Bauamt Landshut die Brücke über den Main-Donau-Kanal in Riedenburg auf der Staatsstraße 2231. Insgesamt investiert der Freistaat Bayern rund 1,75 Millionen Euro, um das Bauwerk bis Ende Oktober fit für die Zukunft zu machen und die Sicherheit für die Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen.

Riedenburg. Die Maßnahme umfasst ein Bündel an Arbeiten. Die sogenannten Brückenkappen, also die Bereiche links und rechts der Fahrbahn, werden auf 2,50 Meter ausgebaut und jeweils mit einem Geh- und Radweg versehen. Damit wird das Überqueren des Kanals für Fußgänger und Radfahrer künftig sicherer. Zudem umfassen die Arbeiten im Wesentlichen die Erneuerung der Brückenentwässerung sowie den Einbau neuer Fahrbahnübergangskonstruktionen und eines neuen Fahrbahnbelags.

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der Brücke ausgeführt. In Abstimmung mit der Verkehrsbehörde am Landratsamt Kelheim sowie der Stadt Riedenburg führt die Umleitung aus Richtung Kelheim ab Einthal über die Gemeindeverbindungsstraße nach Buch zurück auf die Staatsstraße 2231 am Kreisverkehr mit der Kreisstraße KEH1. Aus Richtung Dietfurt kommend wird der Verkehr ab Deising über die Kreisstraßen KEH2 und KEH1 zurück auf den Kreisverkehr der Staatsstraße 2231 geführt.

Die Maßnahme wurde nach öffentlicher Ausschreibung an die Firma Fahrner aus Mallersdorf-Pfaffenberg vergeben. Das Staatliche Bauamt Landshut bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohner um Verständnis für Beeinträchtigungen respektive Behinderungen im Zuge der Arbeiten.