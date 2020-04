Coronavirus Freiwillige Helfer für Kranken- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis Kelheim gesucht

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt auch im Landkreis Kelheim weiter zu. Deshalb richten sich Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen auf steigende Patientenzahlen und damit einen erhöhten Personalbedarf ein.

Landkreis Kelheim. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein bittet der Landkreis Kelheim schon jetzt Freiwillige, die bereit sind, in Kranken- und Pflegeeinrichtungen zu helfen, ihre Daten im Internet unter www.pflegepool-bayern.de zu hinterlegen. Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) hat in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) am Montag, 23. März, eine Internetplattform freigeschaltet („Pflegepool“), auf der sich Personen mit einer Ausbildung oder Erfahrung im pflegerischen Beruf, Medizin-technische Assistenten (ATA), Medizinische Fachangestellte (MFA), Notfallsanitäter, Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) sowie Hebammen, die derzeit nicht aktiv in ihrem Beruf tätig sind, freiwillig melden können.

Die Freiwilligen, die sich im Pflegepool registriert haben, werden für den Zeitraum, in dem ein Katastrophenfall auf der Grundlage des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes als freiwillige projektbezogene Mitglieder des BRK eingesetzt. Sie erhalten so Freistellungs- sowie Lohn und Verdienstfortzahlungsansprüche. Der Abruf von freiwilligen Helfern aus dem Pflegepool erfolgt über die Führungsgruppe Katastrophenschutz. Das Landratsamt Kelheim hat hierfür folgende Mail-Adresse eingerichtet: pflegepool@landkreis-kelheim.de. Die Anforderung von freiwilligen Helfern soll nur dann erfolgen, wenn aufgrund der Corona-Pandemie personell nicht vertretbare Engpässe bestehen und Unterstützung durch Personen mit entsprechender Ausbildung oder Erfahrung unabdingbar wird und nicht anders zu erreichen ist.