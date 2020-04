Auch am Karsamstag Wertstoffzentrum in Neustadt an der Donau für Grüngut-Abgabe geöffnet

Foto: 123rf.com Ab Samstag, 11. April, ist das Neustädter Wertstoffzentrum wieder geöffnet, allerdings ausschließlich für die Abgabe von Grüngut. Auch am Karsamstag ist dieses Mal geöffnet. Neustadt an der Donau. Die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr. Die letzte Anlieferung ist zehn Minuten vor dem Ende der Öffnungszeiten möglich.