Sitzung des Bauausschusses Vergaben für Bauvorhaben des Landkreises Kelheim

Laut Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 24. September 2019 sind unter anderem aus Gründen des Bieterschutzes sowohl Vergaben von Bauleistungen als auch Vergaben von Liefer- und Dienstleistungen und Konzessionen tendenziell in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Sitzungen des Bauausschusses des Landkreises Kelheim werden daher nichtöffentlich abgehalten.

Landkreis Kelheim. Am Montag, 9. März, wurden in nichtöffentlicher Sitzung des Bauausschusses für die nachfolgenden Bauvorhaben des Landkreises Kelheim die Vergaben an die auszuführenden Firmen beschlossen:

1. Barrierefreie Neugestaltung und Erweiterung Parkplatz am Jobcenter hauswirtschaftsschule in Abensberg

In Abensberg wird der Parkplatz am Jobcenter und an der Hauswirtschaftsschule in der Münchener Straße komplett erneuert, erweitert und außerdem ein barrierefreier Zugang erstellt.

Den Auftrag für die Straßenbauarbeiten erhält die Firma Hess Tiefbau GmbH aus Hemau. Das Gewerk Starkstrom, insbesondere die Parkplatzbeleuchtung, wird die Firma Bachner Elektro GmbH & Co. KG aus Mainburg durchführen. Die Baumaßnahme soll nach Ostern beginnen und bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen sein.

2. Schülerwohnheim Mainburg, Strangsanierung BA II

Im Schülerwohnheim Mainburg wurden für den Bauabschnitt II die Gewerke Sanitärarbeiten und Heizungsarbeiten vergeben. Hier werden die Schülerzimmer mit neuen Sanitärgegenständen inklusive neuer Leitungen und neuen Heizkörpern versehen. Beide Aufträge erhält die Firma Schmal Haustechnik aus Siegenburg.

3. BV Generalsanierung Ost- u. Westflügel mit Werkstätten und Neubau Sporthalle der Staatlichen Berufsschule FOS/BOS Kelheim

Vergabe Paket 2: In den nächsten Jahren wird eine Generalsanierung des Ost- und Westflügels, der Neubau einer Einfachsporthalle und die Sanierung/der Ersatzneubau des Werkstattgebäudes an der Staatlichen Berufsschule FOS/BOS Kelheim durchgeführt werden (Kostenberechnung circa 27,8 Millionen Euro, Stand 2018 ). Die Baugenehmigung wurde 2019 erteilt, die komplette Ausführungsplanung des ersten und zweiten Bauabschnittes sind fertiggestellt. Über den Winter 2019/2020 wurde das erste Ausschreibungspaket der Interimsmaßnahmen ausgeschrieben und vergeben. Die ersten Interimsmaßnahmen haben in den Faschingsferien dieses Jahres begonnen, wie zum Beispiel Verlegung Chemiesaal und Schweißraum, Lieferung von Materialcontainern und Beginn Elektroarbeiten in der Werkstatt.

Das Bauprojekt wird vom Freistaat gefördert. Das Bauprojekt ist in vier Bauabschnitte aufgegliedert: Werkstatt Teilneubau, Abriss bestehende Werkstatt und Neubau Sporthalle mit Teil Werkstatt, Generalsanierung Westflügel Bestand und Generalsanierung Ostflügel Bestand. Hier fanden nun die ersten Vergaben des ersten beziehungsweise zweiten Bauabschnittes der Werkstatt statt.