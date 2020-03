Pandemie Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) – Beratungs- und Anlaufstellen während der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie macht es leider erforderlich, dass viele Angebote im Landkreis Kelheim nicht mehr so zur Verfügung stehen, wie wir es gewohnt sind. Dies gilt auch für viele Beratungs- und Anlaufstellen für Eltern und Schwangere vor Ort. Um eine Ansteckung zu vermeiden, sind sie für den Publikumsverkehr weitgehend geschlossen.

Landkreis Kelheim. An wen können sich Schwangere und Eltern mit Kindern bis drei Jahre jetzt wenden, wenn sie Fragen und Sorgen rund um die Familie haben? Wer hört ihnen zu oder berät sie, wenn sie in Not oder in einer Konfliktsituation sind? Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen hat im Internet unter www.elternsein.info eine Übersicht an professionellen und ehrenamtlichen kostenlosen Telefon- und Online-Beratungen für Eltern und Schwangere veröffentlicht. Die Seite verweist auch auf die telefonische Erreichbarkeit vieler Beratungs- und Anlaufstellen von öffentlichen und freien Trägern. Die Informationen auf der Seite werden regelmäßig aktualisiert.