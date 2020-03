Umfangreiche Vorkehrungen Trotz Corona-Krise – die Stadtwerke sichern die Versorgung Kelheims

Die sichere Versorgung mit Energie und Trinkwasser steht für die Stadtwerke Kelheim an oberster Stelle. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie haben die Stadtwerke umfangreiche Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes getroffen.

Kelheim. Diese teilten Geschäftsführerin, Sabine Melbig, Technischer Leiter Philipp Walk sowie Aufsichtsratsvorsitzender und Kelheims Bürgermeister, Horst Hartmann, am Dienstagvormittag in einer Pressekonferenz mit.

Die zunehmende Verbreitung des Corona-Virus hat Auswirkungen auf alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Gerade erst wurde der Katastrophenfall in Bayern ausgerufen. Die Stadtwerke Kelheim haben bereits konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Energie- und Trinkwasserversorgung in Kelheim getroffen.

Diese Maßnahmen dienen der Vermeidung der Ausbreitung des Virus unter den Mitarbeitern und im Außenkontakt sowie der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Versorgungsunternehmens.

Der Maßnahmenkatalog der Stadtwerke Kelheim umfasst Vorkehrungen in den Sparten Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. Die Mitarbeiter werden hier in jeweils zwei Teams unterteilt. Jedes Team ist eine Woche im Einsatz, während das andere Team zu Hause ist. Anschließend erfolgt ein wöchentlicher Wechsel. Im Fall einer Ansteckung bleiben die Mitarbeiter des Parallelteams dadurch weiterhin arbeitsfähig.

Hausanschlüsse werden künftig nur in Neubauten und nicht mehr in bewohnten Gebäuden durchgeführt. Auch erfolgen aktuell keine Zählerwechsel mehr. Sollte das Biowärmenetz in Kelheim tatsächlich ausfallen, kann die Versorgung sofort über die Gaskessel aufgenommen werden. Die Kapazitäten dafür sind groß genug.

„Die Aufrechterhaltung des Netzbetriebs und der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht für uns im Vordergrund. Wir beobachten die aktuelle Lage und werden unsere Vorsorgemaßnahmen täglich neu bewerten. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen“, so Geschäftsführerin der Stadtwerke, Sabine Melbig. „Die Grundversorgung mit Strom und Trinkwasser ist gewährleistet.“

Im Bereich der Trinkwasserversorgung können alle Anlagen von der Leitwarte aus gesteuert und geregelt werden. Brunnen, Hochbehälter und Pumpwerke werden fernüberwacht. Eine tägliche Kontrolle vor Ort kann dadurch entfallen. Auch hier wurden zwei getrennte Arbeitsteams gegründet, um den Betrieb zu gewährleisten. Alle geplanten Umbauten durch Dienstleister in den Bauwerken wurden bis auf Weiteres ausgesetzt. Laut Umweltbundesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine Übertragung des Corona-Virus über die öffentliche Trinkwasserversorgung höchst unwahrscheinlich.

Die Stadtwerke Kelheim haben ihre Mitarbeiter verstärkt auf Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen hingewiesen. Desinfektionsmittel wurden dafür bereitgestellt. Zur Verringerung des Ansteckungsrisikos wurden alle nicht notwendigen Schulungen, Workshops, Dienstreisen und Meetings verschoben. Die Kommunikation erfolgt weitestgehend telefonisch und digital. Auch auf die gemeinsame Brotzeit werden die Mitarbeiter in den nächsten Wochen verzichten.

Die Stadtwerke Kelheim haben sich dazu entschlossen bis auf Weiteres das Kundencenter am Ludwigsplatz 1 zu schließen. Ab Mittwoch sind die Kundenberater nicht mehr persönlich, selbstverständlich aber weiterhin telefonisch unter der Telefonnummer 09441/ 5032-390, per Mail unter kundencenter@stadtwerke-kelheim.de oder über den Chat der Homepage unter www.stadtwerke-kelheim.de erreichbar. Sollte dennoch ein Kunde persönlich im Kundencenter erscheinen, steht vor Ort ein Telefon bereit. Über dieses kann er mit den Mitarbeitern Kontakt aufnehmen und sein Anliegen sofort klären.

Bürgermeister Horst Hartmann bittet Bürgerinnen und Bürger um verantwortungsvolles Handeln. „Wir erleben hier eine völlig neue Situation die uns dazu zwingt, unseren normalen Tagesablauf massiv einzuschränken, sei es beruflich oder privat. Die Stadtwerke Kelheim zeigen mit ihrem Maßnahmenkatalog, dass sie gut vorbereitet sind und jegliche Eventualitäten, nach jetzigem Kenntnisstand, mit berücksichtigt haben. Die Versorgung aller Bereiche, aber vor allem auch die Versorgung der Goldberg-Klinik Kelheim, sind dadurch definitiv gewährleistet.“