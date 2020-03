Politik Gemeindetagspräsident ruft zur Teilnahme an den Kommunalwahlen auf

Foto: Ursula Hildebrand

„Ich rufe die Bürgerinnen und Bürger in unseren Gemeinden auf, am kommenden Sonntag zur Wahl zu gehen. Mit Ihrer Entscheidung wählen Sie die Repräsentanten, die künftig die Verantwortung für die Entwicklung in Ihren Städten und Gemeinden tragen. Die Teilnahme an den Wahlen gehört zur gelebten Demokratie. Nehmen Sie daher bitte Ihr Wahlrecht wahr“, appelliert Dr. Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags, an alle Wahlberechtigten.