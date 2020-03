Coronavirus Landratsamt Kelheim für Öffentlichkeit nicht geöffnet

Bei den allgemeinen Kommunalwahlen am Sonntag, 15. März, werden die Gemeinde-, Marktgemeinde- und Stadtratsmitglieder, die Kreisräte, die Ersten Bürgermeister und der Landrat neu gewählt. Als Präventionsmaßnahme zum Coronavirus ist das Landratsamt Kelheim am Sonntag für die Öffentlichkeit nicht geöffnet. Hierfür werden die Bevölkerung sowie die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis gebeten.

Landkreis Kelheim. Im Landkreis Kelheim findet an diesem Tag erstmals seit 1984 die Landratswahl zusammen mit den allgemeinen Kommunalwahlen statt, da der Landrat bisher – zuletzt im Jahr 2016 – außerturnusmäßig gewählt wurde. Nur in der Stadt Abensberg findet am Sonntag keine Bürgermeisterwahl statt, sondern erst außerturnusmäßig 2023.

Auf der Internetseite des Landkreises Kelheim www.landkreis-kelheim.de unter der Rubrik „Landkreis“, Unterrubrik „Wahlen – Bürgermeisterwahlen“ gibt es am Wahlabend Informationen zu den Bürgermeisterwahlen und unter der Rubrik „Landkreis“, Unterrubrik „Wahlen – Landratswahlen“ zu der Landratswahl.