Stadt Kelheim informiert Verkaufsoffener Sonntag findet ohne Autoschau statt

Foto: 123rf.com

Der verkaufsoffene Sonntag in Kelheim findet in diesem Frühjahr ohne Autoschau statt. Am Sonntag, 29. März, haben dennoch die teilnehmenden Einzelhändler in Kelheims fünf Einkaufsstandorten in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom Dienstag, 10. März, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 zu erwartenden Besucherinnen und Besuchern wegen des Coronavirus zu untersagen, wird auf die Autoschau in der Altstadt verzichtet.