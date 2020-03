KEB und Misereor Informationen aus erster Hand zur Lage von Flüchtlingen in Syrien und dem Libanon

Jesuitenpater Sami Hallak berichtet über die Arbeit des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten. Foto: misereor

Am Montag, 23.März, um 19.45 Uhr, informiert der Jesuitenpater Sami Hallak im Rahmen der Misereor-Fastenaktion im Pfarrheim in Abensberg über die Arbeit des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Syrien und im Libanon. Bereits um 19 Uhr feiert der Gast mit Gläubigen aus der Region einen Gottesdienst in der Pfarrkirche.