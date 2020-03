Vortrag in Kelheim Ist der Islamische Staat besiegt?

Die Kreis-Frauen-Union und -CSU laden in Kooperation mit der Volkshochschule im Rahmen ihrer Reihe VHS-Campus alle Interessierten ein zu einem Vortrag aus erster Hand über ein hochaktuelles Thema der internationalen Politik.

Kelheim. Am Dienstag, 24. März, spricht Prof. Dr. Johann Plank über „Aktuelle Eindrücke aus Mossul und Irak – ist der Islamische Staat (IS) besiegt?“. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Deutschen Hof in Kelheim, Alleestraße 21.

2017 feierte die Welt den militärischen Sieg über den IS, wobei die Befreiung der irakischen Millionenstadt Mossul am wichtigsten war. Doch ist der IS damit wirklich besiegt? Letzten Dezember besuchte Prof. Dr. Johann Plank, Inhaber des Lehrstuhls für Bauchemie an der Technischen Universität München, im Rahmen einer Universitätskooperation Mossul sowie die alte Assyrerstadt Nimrud und hatte Gelegenheit, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Sein Bericht handelt von erschütternden Schicksalen und gleichzeitig von der überwältigenden Gastfreundschaft der Bevölkerung, die jedoch mit Sorge in die Zukunft blickt. Prof. Plank wird einige Antworten darauf geben, in welche Richtung sich der Irak künftig entwickeln wird.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.