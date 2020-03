Frauen-Union Kelheim Viele Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung

Die Arbeit des Landkreises und des Landtags standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Kelheim der Frauen-Union in Neustadt.

Landkreis Kelheim. Die Kreisvorsitzende Dr. Gudrun Weida konnte Landrat Martin Neumeyer, die stellvertretende Bezirksvorsitzende der Frauen-Union Ida Hirthammer, Neustadts CSU-Fraktionssprecher Thomas Memmel und als Referentin die Fraktionssprecherin der CSU im Kreistag Petra Högl begrüßen. Ebenso waren Mitglieder aus allen jetzt sechs Ortsverbänden anwesend.

Zu Beginn stellten sich die anwesenden Kandidatinnen für die Kommunalwahlen vor. In ihrem ausführlichen Rechenschaftsbericht, mit Bildern dokumentiert, ging die Kreisvorsitzende auf die intensive Arbeit des Kreisverbandes mit vielen politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen ein. In ihrem Tätigkeitsbericht zeigte sich die Kreisvorsitzende besonders erfreut, dass im vergangenen Jahr der Ortsverband Abensberg neu gegründet wurde. Die Zahl der Mitglieder konnte seit der letzten Hauptversammlung um 24 auf 247 gesteigert werden. Ein beeindruckendes Erlebnis war der Filmabend „Die Berufung“ im Roxy-Kino. Eine Schifffahrt auf der Donau mit Kandidatin Elisabeth Fuß war der bedeutendste Beitrag der Kreis-FU zum Europawahlkampf für Manfred Weber.

Auch die Fahrt für Daheimgebliebene nach Plankstetten fand großes Interesse. Über das Leben in der DDR berichtete Edith Schieck authentisch in Abensberg und in Kelheim wurde das brisante Thema „Klinische Pflege im Focus“ beleuchtet. Schon viele Jahre gehören die Maiandacht, die Messe für verstorbene Mitglieder, das Sommerfest in Hellring und das weihnachtliche Beisammensein zum Jahresprogramm. Eine Theaterfahrt nach Krumau wurde ebenfalls wieder organisiert. Dr. Gudrun Weida bedankte sich bei der Vorstandschaft und den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Petra Högl, Fraktionssprecherin der CSU im Kreistag und Landtagsabgeordnete, lobte die Frauen-Union als besonders aktive Arbeitsgemeinschaft der CSU sowie die engagierte Arbeit der Kreisvorsitzenden im Kreistag und für die Frauen-Union und berichtete von den kommenden Herausforderungen für den Landkreis. Beide Krankenhäuser müssen saniert werden, um die wohnortnahe Grundversorgung auf dem Land weiter zu gewährleisten. Der ÖPNV ist eine besondere Aufgabe, die mit dem Rufbus und den autonomen Bussen weiter entwickelt wird. In die Schulen im Landkreis, besonders die Berufsschule, muss weiter investiert werden, um den Standort zu sichern. Der Breitbandausbau und das Schließen der „Löcher“ im Mobilfunk sind neben dem Straßenbau wichtige Aufgaben. Sie sicherte ihre Unterstützung für die Gemeinden zu. Großes Interesse ist bei möglichen Trägern von Pflegeschulen vorhanden. Eine große Herausforderung für die Zukunft wird neben der Pflege die Besetzung von Stellen im Kindergarten und Betreuungsbereich sein. Neben diesen Sachaufgaben ging Petra Högl auch auf die Kandidatur von Frauen für die politischen Mandate ein. An die Frauen gewandt, sagte sie „Nur wenn Frauen kandidieren, können sie auch gewählt werden.“