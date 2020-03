Mobilität JU Abensberg testet den Autonomen Bus

Längst muss hinter dem Steuer eines Busses kein Fahrer mehr sitzen. Lediglich ein sogenannter Operator überwacht das Geschehen im Straßenverkehr und greift ein, wenn das System Hilfe benötigt. Bremsen, anfahren und lenken, eben alles was dazugehört, regelt der Bus selbstständig.

Abensberg. Seit 1. März zieht der autonome Bus seine Schleifen durch Abensberg und Kelheim. Ein Pilotprojekt des Freistaates Bayern in Kooperation mit dem Landkreis Kelheim, der Stadt Abensberg und der Stadt Kelheim. Des Weiteren unterstützt die Kreissparkasse Kelheim und die Versicherungskammer Bayern diese beiden Busse. Immer Mittwoch bis Sonntag von 9.30 bis 16.30 Uhr befördert der Bus im 20-Minuten-Takt kostenfrei zwischen den Haltestellen Bahnhof, Brauerei Kuchlbauer und Stadtplatz. In Kelheim sind dies zwei saisonale Routen.

Das durften am vergangenen Donnerstag die Kandidaten der Niklas Neumeyer, Alexander Kroiß und Lukas live miterleben. Auch die Barrierefreiheit öffentlicher Verkehrsmittel ist den Abensbergern wichtig. Darum war es Marion-Huber Schallner ein großes Anliegen, den Kleinbus auch einmal selbst zu testen. Eine ausfahrbare Rampe und ein Luftfahrwerk zum Absenken ermöglichen einen barrierefreien Einsteig in die Zukunft. Auch, wenn die Geschwindigkeit noch auf 18 km/h beschränkt sei, ist es ein Schritt in die richtige Richtung - da sind sich die Testfahrer einig. Möglich wären in naher Zukunft 40 km/h, das brauche aber Zeit und eine gewisse Einlernphase der Technik.

Der geplante Ausbau der Strecke zur Gillamooswiese soll bis 2021 verwirklicht werden. Somit könnte man die Parkplatzsituation in der Innenstadt zu Stoßzeiten und Veranstaltungen deutlich verbessern.