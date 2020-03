Konzessionsvertrag Strom und Erdgas gibt es weiterhin von den Stadtwerken Kelheim

Seit mehr als 110 Jahren sind die Stadtwerke Kelheim kommunaler Energie- und Wasserversorger und beliefern 20.000 Haushalte sowie Gewerbekunden mit Strom, Erdgas, Biowärme, Trinkwasser und Breitband. Nun haben sie sich die Konzession für Strom und Erdgas bis Ende 2040 gesichert.

Kelheim. Die Stadt Kelheim und die Stadtwerke Kelheim haben zur Versorgung mit elektrischer Energie und zur Versorgung mit Erdgas neue Konzessionsverträge abgeschlossen. Diese treten ab dem 1. Januar 2021 in Kraft und gelten für eine Laufzeit von 20 Jahren. „Die Neuvergabe der Konzession ist ein ganz wichtiger Beschluss, den der Stadtrat in seiner letzten Stadtratssitzung gefasst hat“, so Geschäftsführerin Sabine Melbig.

Verträge über Konzessionen werden hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und sonstiger Verkehrsflächen zum Zweck der öffentlichen Versorgung mit Energie geschlossen. Im Gegenzug erhält die Kommune eine Konzessionsabgabe.

Als Konzessionsnehmer betreiben die Stadtwerke Kelheim das Stromnetz in Kelheim und in den Ortsteilen Kelheimwinzer, Herrnsaal, Thaldorf, Unterwendling, Weltenburg, Staubing und Stausacker. Das Konzessionsgebiet für Erdgas umfasst nur das Versorgungsgebiet Kelheim.