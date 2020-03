Diskussion mit Gymnasiasten Florian Oßner – „wir brauchen mehr Offenheit für technologischen Fortschritt“

Bundestagsabgeordneter Florian Oßner (links) diskutierte mit den Schülerinnen und Schülern eineinhalb Stunden lang angeregt über Themen wie den Umgang mit dem digitalen Wandel sowie den Klimaschutz. Foto: Büro Oßner

Bundestagsabgeordneter Florian Oßner (CSU) hat sich am Dienstag, 3. März, mit rund 80 Schülerinnen und Schülern des Johannes-Nepomuk-Gymnasiums in Rohr über die politische Arbeit in Berlin und ihre Folgen für die Region ausgetauscht.