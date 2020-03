Landkreis soll mobiler werden IHK-Gremium Kelheim macht vor der Kommunalwahl klar, was die Wirtschaft von der Politik braucht

Bei der Kommunalwahl am 15. März geben auch die über 9.000 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungen im Landkreis Kelheim ihre Stimme ab.

Landkreis Kelheim. „Unsere Betriebe, Mitarbeiter und Kunden brauchen unkomplizierte Mobilität und schnelles Internet. Dabei darf es keinen Unterschied machen, ob man sich in der Stadt oder auf dem Land befindet“, fasst der Vorsitzende des IHK-Gremiums Kelheim Michael Gammel die Forderungen der Firmen zusammen und benennt die Projekte, bei denen das IHK-Gremium von den gewählten Volksvertretern nach der Wahl eine schnelle Umsetzung erwartet.

Mobilität neu gedacht

Zur Zukunft der Mobilität im ländlichen Raum hatte das IHK-Gremium eine Studie erarbeitet, die in den politischen Entscheidungsprozess eingeflossen ist. „Auch wenn der Pkw auf absehbare Zeit das dominierende Verkehrsmittel im Landkreis Kelheim bleibt, sollte das Mobilitätsangebot im Landkreis weiterentwickelt werden“, sagt Gammel. So sollte etwa Auszubildenden die Fahrt zur Berufsschule und zum Ausbildungsbetrieb ohne lange Fahrzeiten ermöglicht werden. Aufgrund der Struktur des Landkreises Kelheim mit mehreren vergleichbar großen Städten und Märkten, sei ein flächendeckender ÖPNV nur schwer umsetzbar. „Der ÖPNV sollte neu interpretiert werden“, rät Gammel. Gut frequentierte ÖPNV-Linien sollten auch Gewerbegebiete und Arbeitgeber anbinden. „Abseits dieser Routen lohnen sich bedarfsorientierte Mobilitätsformen wie Rufbusse.“ Mit dem Modellprojekt eines Rufbussystems für Kelheim und Saal an der Donau wurde bereits ein Anfang gemacht. Das IHK-Gremium hofft auf Nachahmer bei den Kommunen im Landkreis. Die neuen autonomen Busse in Abensberg und Kelheim zeigten, so Gammel, dass die Digitalisierung das Potenzial habe, die ländliche Mobilität insgesamt zu revolutionieren.

Ausbau B16, Schiene, Internet

Die Bundesstraße B16 und die Schienenverbindung nach Regensburg und Ingolstadt müssen aus Sicht der Wirtschaft bedarfsgerecht ausgebaut werden. „Für die Schienenverbindung nach Regensburg und Ingolstadt unterstützt die regionale Wirtschaft die politische Forderung nach einem durchgängigen 30-Minuten-Takt. Für die B16 wird ein abschnittsweise dreispuriger Ausbau bei Mühlhausen und Lengfeld erwartet sowie eine Prüfung des Ausbaus zwischen Abensberg und Saal an der Donau“, fasst Gammel zusammen. Das Mobilitätsangebot an multimodalen Knoten wie Bahnhöfen, wichtigen Bushaltestellen oder P+R-Anlagen sollte verbessert werden. Hierzu zählt zum Beispiel die Schaffung von Fahrradverleihstationen, Ladesäulen oder weiteren Parkplätzen. Darüber hinaus regt die regionale Wirtschaft die Schaffung einer landkreisübergreifenden Mobilitätsplattform, beispielsweise als Smartphone-App, an.

Ohne schnelles, flächendeckendes Internet jedoch mache keine noch so gute App Sinn. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Kelheim insgesamt sei eine Anbindung neuer Gewerbegebiete mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen unerlässlich. Auch bestehende Gewerbeflächen sollten nachgerüstet werden. Beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist eine flächendeckende Verfügbarkeit des 4G-Standards dringend notwendig. In Ballungsgebieten sowie entlang von Hauptverkehrsrouten sollte der priorisierte Ausbau mit 5G-Standard erfolgen.

Vernetzung der Wirtschaft

Die kommunale Politik im Landkreis sieht das IHK-Gremium Kelheim auf einem richtigen Weg, was das Denken über Kirchtürme und die Vernetzung der Institutionen anbelangt. Auf Initiative des IHK-Gremiums hat das Landratsamt mittlerweile die Stelle des Wirtschaftsförderers im Landkreis Kelheim personell mit drei Stellen besetzt. „Die Wirtschaftsförderung des Landkreises vernetzt die Wirtschaft mit den Behörden und leistet somit wertvolle Lotsendienste“, so Gammel. Initiativen wie den letztes Jahr erstmals stattgefundenen Wirtschaftsempfang im Landratsamt begrüßt er und hofft auf weitere Vernetzungsinitiativen.

Impulse für die Wirtschaftspolitik

Die IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim hat als Stimme der regionalen Wirtschaft und Partner der Kommunalpolitik die zentralen Themen der Unternehmen in einer Broschüre formuliert. Die Broschüre „Kommunalwahl 2020 – Impulse für die Wirtschaftspolitik“ kann unter www.ihk-regensburg.de heruntergeladen werden.