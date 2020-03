Rund acht Millionen Euro Staatliches Bauamt Landshut investiert im Landkreis Kelheim

Straßen sind ein wichtiges Element der Infrastruktur unseres Landes und für die Mobilität der Bevölkerung und der Wirtschaft von großer Bedeutung. Das Staatliche Bauamt Landshut betreut in den Landkreisen Kelheim, Dingolfing-Landau und Landshut sowie der Stadt Landshut ein Netz von rund 240 Kilometern Bundesstraßen, 630 Kilometern Staatsstraßen sowie 150 Kilometern Geh- und Radwege und 465 Brücken.

Landkreis Kelheim. Der Straßenbau erfüllt ein umfangreiches Aufgabenspektrum: Neben der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Verwaltung der Straßen und Brücken sowie der Geh- und Radwege bilden der Grunderwerb sowie die Planung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt. Oberstes Ziel: Für alle Verkehrsteilnehmer ein verkehrssicheres und leistungsfähiges Straßennetz zur Verfügung zu stellen.

Um die Straßen systematisch und gezielt erhalten zu können, wird das gesamte Netz alle vier Jahre erfasst und der Zustand und die Substanz bewertet. Dabei werden beispielsweise auch die Griffigkeit und die Ebenheit erfasst und bewertet. Die Ursachen von Straßen- und Bauwerksschäden sind vielfältig und reichen etwa von übermäßiger Nutzungsbeanspruchung bis zu schädigenden Umwelteinflüssen. Besonders extreme Temperaturschwankungen stellen für die Straße eine Herausforderung dar, wodurch die obere Verschleißschicht oft binnen zehn Jahren erneuert werden muss. Diese sogenannte Deckschicht bezeichnet die oberste Lage des Straßenoberbaus und soll dem Verkehr eine dauerhaft verkehrssichere und gut befahrbare Oberfläche bieten.

Im Zuge der Erhaltung als eine der Kernaufgaben des Staatlichen Bauamts Landshut stehen auch in diesem Jahr im Landkreis Kelheim wieder zahlreiche Maßnahmen an. In die Projekte an den Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis Kelheim fließen insgesamt rund acht Millionen Euro zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Verkehrsqualität. Im Folgenden gibt es einen Überblick über die Maßnahmen: Bundesstraße B16 Fahrbahninstandsetzung bei Bad Abbach; Bundesstraße B300 Bau eines Geh- und Radwegs südlich von Münchsmünster; Bundesstraße B299 Bau eines Geh- und Radwegs zwischen Ludmannsdorf und Siegenburg; Bundesstraße B16 Erneuerung einer Brücke über einen Wirtschaftsweg bei Etzenbach; Staatsstraße 2233 Fahrbahninstandsetzung südlich Kelheim; Staatsstraße 2231 Instandsetzung der Brücke über den Main-Donau-Kanal in Riedenburg; Staatsstraße 2144 Fahrbahninstandsetzung Abensberg – Offenstetten; Staatsstraße 2335 Erneuerung Brücke Autobahn A93 über die Staatsstraße 2335 bei Oberempfenbach.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stbala.bayern.de.