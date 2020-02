Kommunalwahlen Er ist suspendiert und doch einziger Kandidat – Bürgermeister Alfred Schiller tritt in Kirchdorf wieder an

In der Gemeinde Kirchdorf bei Kelheim ist der suspendierte Bürgermeister Alfred Schiller (UWG) bei der Kommunalwahl am 15. März der einzige Kandidat für diesen Posten. Das bestätigte am Mittwoch, 265. Februar, Georg Bergermeier, Sprecher der Verwaltungsgemeinschaft Siegenburg, dem Bayerischen Rundfunk (Studio Niederbayern/Oberpfalz).