Eine Ära bei der Caritas geht zu Ende Josef Stadler wird nach 43 Jahren verabschiedet

KELHEIM Die jährliche Adventsfeier der Caritas Kelheim holte etliche Mitarbeiter zusammen um sich gemeinsam auf die Adventszeit einzustimmen und unbeschwerte Momente im Kreise der Kollegen zu genießen, mit denen man sonst für das Wohl anderer Menschen anpackt. Doch ein Programmpunkt stach dieses Mal auf der Feier der Caritas hervor. Josef Stadler, seit 30 Jahren ehrenamtlicher Vorsitzender und seit 43 Jahren in der Vorstandschaft der Caritas Kelheim, wurde verabschiedet. Er übergibt den Stab an einen altbekannten Neuen: Hubert König, bisher Geschäftsführer der Caritas Kelheim, übernimmt und ist seit Anfang 2020 hauptamtlicher Vorstand der Caritas Kelheim. Die Position des Geschäftsführers entfällt dafür.

Gebührend konnte Josef Stadler nun im Kreise seiner Caritas Kelheim verabschiedet werden. Als letzte Amtshandlung wurde Josef Stadler von den Mitgliedern des vorangegangen Vorstands, für seine hervorragenden Verdienste um die Entwicklung und Förderung der sozialen Werke der Caritas im Landkreis Kelheim und seinen langjährigen Einsatz für Menschen in Not, zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Eigens zur Ehrung war Diözesan-Caritasdirektor Michael Weißmann bei der Feierlichkeit erschienen und würdigte die über 40 Jahre andauernde ehrenamtliche Tätigkeit Stadlers. Für Diakon Weißmann sei dieses Engagement einzigartig: „Andere Vereine können davon nur träumen.“

Nun darf sich Josef Stadler eine Erholung gönnen. Als Dankeschön schickt ihn die Caritas Kelheim für einige Tage mit Begleitperson auf die Insel Norderney – natürlich in ein Haus der Caritas. Doch nach Ansicht Hubert Königs hat auch Ehefrau Adelheid Stadler Anerkennung verdient, die „zu Hause den Laden schmeißt“, wenn sich Josef Stadler um die Belange der Caritas Kelheim kümmerte. Es schien, als sei es für Josef Stadler eine Selbstverständlichkeit gewesen, die ehrenamtliche Aufgabe so lange auszuüben. Stadler verwies auf die Bibel aus Lukas 17, deren Originaltext lautete: „Als auch ihr; wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet: Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.“