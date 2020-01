Für alle ein- und zweijährigen Kinder Familienministerin Schreyer zieht Bilanz – „Das Bayerische Familiengeld hat bereits 400.000 Kinder erreicht!“



Seit dem 1. September 2018 gibt es das Bayerische Familiengeld als Unterstützung für Familien mit kleinen Kindern. Inzwischen haben bereits 400.000 Kinder von dieser besonderen Leistung des Freistaats profitiert. „Das Familiengeld ist ein echter Erfolg und ein Meilenstein bayerischer Familienpolitik. Wir haben damit in weniger als eineinhalb Jahren über 400.000 Kinder erreicht. Das zeigt: Es war richtig, das Familiengeld einzuführen. Wir sagen damit den Familien klar: Ihr habt eine echte Wahlfreiheit. Ihr entscheidet, was ihr mit dem Geld tut,“ so Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer.