Adventsfeier des Kreisverbands FU-Weihnachtsfeier mit Ehrung für langjährige Mitgliedschaft

Im Rahmen der sehr gut besuchten Adventfeier des Kreisverbandes Kelheim der CSU-Frauen-Union in Marching wurden Hildegard Schaller für 35 Jahre und Irene Lichtenberger für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

MARCHING Vorsitzende Dr. Gudrun Weida konnte hierzu Landrat Martin Neumeyer, Petra Högl, Stadtrat Thomas Memmel, den Ortsvorsitzenden der Senioren-Union Kelheim, die stellvertretende FU-Bezirksvorsitzende Ida Hirthammer, die Ehrenvorsitzende Fanny Brandstetter und viele Mitglieder des Kreisverbandes im Gasthaus Paulus in Marching begrüßen.

Ein adventliches Programm bildete den stimmungsvollen Rahmen. Das Programm wurde musikalisch gestaltet von Familie Hecker. In den besinnlichen und unterhaltsamen adventlichen Texten, gelesen von Dr. Gudrun Weida, Ursula Brandlmeier, Regina Bauer, Fanny Sigl und Renate Kattner, wurden Erlebnisse in der Vorweihnachtszeit beschrieben. Landrat Martin Neumeyer betonte in seinem Grußwort, dass es wichtig ist, bei den Menschen vor Ort zu sein. Er dankte der Kreisvorsitzenden Dr. Gudrun Weida für ihren unermüdlichen Einsatz für die Frauen-Union und ihre Präsenz im Landkreis als Kreisrätin.

Zusammen mit Landrat Marin Neumeyer und der Landtagsabgeordneten Petra Högl ehrte die Kreisvorsitzende Hildegard Schaller vom Ortsverband Neustadt für ihre 35-jährige Mitgliedschaft in der Frauen-Union mit einer Urkunde und Blumen. Ebenso wurde Kreisvorstandsmitglied Irene Lichtenberger vom Ortsverband Kelheim für 20 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Nach einer Verlosung von Sachpreisen klang der adventliche Nachmittag in gemütlicher Runde aus.