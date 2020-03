Keine Fridays for Future-Demo Auch die Klima-Demo muss wegen Corona ausfallen

Aufgrund der Corona-Lage wurde auch die für Freitag in Erding geplante Demonstration abgesagt.

Erding. Die für Freitag, 13. März, geplante Demonstration von Fridays for Future Erding wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht stattfinden. Auch Fridays for Future Erding will dadurch die erhöhte Ansteckungsgefahr, die bei einer derartigen Veranstaltung entsteht, umgehen und die Verbreitung des Virus nicht fördern. Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung und Absprache mit Experten und anderen Ortsgruppen getroffen.

Die Demonstration, die diesen Freitag um 14 Uhr am Grünen Markt hätte starten sollen, stand unter dem Motto #KlimaWahl und bezog sich auf die Kommunalwahlen. Da Klimaschutz in den Kommunen beginnt, sollte ein Zeichen zum einen an die Wähler und zum anderen an die Politiker gesetzt werden und betonen, dass der Klimawandel das Hauptthema dieser Wahl ist.

Die Verantwortlichen von Fridays for Future betonen, dass das Anliegen auch ohne die Demonstration nicht weniger dringend sei. Deshalb solle man unbedingt am Sonntag für das Klima und die gemeinsame Zukunft wählen gehen.