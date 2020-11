Weihnachtsgrüße Siass`s und Gselchtes für die Einsatzsoldaten in Mali

Landrat Bernhard Kern sendet Weihnachtsgrüße und Präsente an die Gebirgssoldaten aus dem Berchtesgadener Land nach Gao/Mali.

Bad Reichenhall/Mali. „Wenn am Heiligen Abend in Deutschland Familien Weihnachten feiern, müssen viele fernab der Heimat das Fest der Liebe begehen. Dieser Einsatz der Soldatinnen und Soldaten trägt vor allem dazu bei, dass wir in Deutschland das Weihnachtsfest in Frieden und Freiheit sowie ohne akute Bedrohungen feiern können“, sagte Landrat Bernhard Kern, als er symbolisch den kleinen Präsentkorb in der Hochstaufen-Kaserne an Oberst Maik Keller, Kommandeur der Gebirgsjägerbrigade 23 in Bad Reichenhall, übergab.

„Wir alle, ich als Landrat des Berchtesgadener Landes und alle Bürgerinnen und Bürger schätzen diesen Dienst in höchstem Maße und übermitteln allen eingesetzten Soldatinnen und Soldaten die herzlichsten Grüße aus der Heimat, sowie den Dank und die Verbundenheit für Ihren Auslandseinsatz“, so der Landrat weiter.

Die geräucherten Schinkenstücke und Pralinen von heimischen Unternehmen werden zusammen mit herzlichen Weihnachtsgrüßen noch in dieser Woche auf die weite Reise nach Gao in Mali geschickt.

Der Hauptauftrag der eingesetzten Soldaten im Rahmen von UN-Mission MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) ist die Unterstützung der Umsetzung des Friedensvertrages von Algier aus dem Jahr 2015 und die Sicherung des Friedens in Mali. Also dafür zu sorgen, dass die Waffenruhe in Mali eingehalten und das Abkommen für Frieden und Aussöhnung umgesetzt wird. Dafür sammeln die Soldatinnen und Soldaten Informationen und stellen die Aufklärungsergebnisse dem UN-Hauptquartier zur Verfügung. Die Objektschutzkompanie, welche die Reichenhaller Jager stellen, unterstützt sie dabei und ist zugleich für den Schutz des gesamten Kontingentes zuständig.

„Für die Soldaten in Mali ist so ein kulinarischer Gruß aus der bayrischen Heimat eine willkommene Abwechslung zu der, zwar sehr guten, doch eher international ausgerichteten Küche“, so Oberst Felten, Führer der Militärischen Ausbildungsunterstützung der Gebirgsjägerbrigade 23. Erst im Oktober übergab er als Führer des deutschen Kontingentes MINUSMA an seinen Nachfolger, Oberst Peter Eichelsdörfer.

Bis Ende März nächsten Jahres werden die Soldatinnen und Soldaten des aktuellen Kontingentes in Westafrika im Einsatz sein.