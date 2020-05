Für den Landkreis Traunstein Knapp 6 Millionen Euro vom Freistaat

5.785.000 Euro Förderung für den Landkreis Traunstein

Landkreis. „Der Freistaat zeigt sich auch in der Corona-Krise weiterhin als starker und verlässlicher Partner der Kommunen. Gerade mit Blick auf den Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen werden wir in Bayern nicht sparen“, sagte der Stimmkreisabgeordnete Klaus Steiner. „In diesem Jahr fließen insgesamt 5.785.000 Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in den Landkreis Traunstein.“ Folgende Projekte werden gefördert:

• Generalsanierung des Kindergartens Chieming mit 15.000 €

• Erweiterung der Kindertageseinrichtung Erlstätt mit 104.000 €

• Teilsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule mit Neubau einer Sporthalle Grassau mit 619.000

• Erweiterung des Kindergartens zu einer Kindertageseinrichtung Pittenhart mit 282.000 €

• Generalsanierung der Freisportanlagen im Waldstadion (Anteil Schulsport) mit Ruhpolding mit 14.000 €

• Erweiterung und Umbau der Kindertagesstätte Eisenärzt mit 110.000 €

• Generalsanierung der FOS/ BOS Traunstein mit 180.000 €

• Neubau einer Sporthalle mit Betriebsräumen am Annette-Kolb-Gymnasium mit 1.000.000 €

• Neubau der Staatlichen Realschule Trostberg mit 2.180.000 €

• Erweiterung und Umbau der Franz-von- Kohlbrenner-Mittelschule mit 478.000 €

• Neubau eines Kindergartens, Vonfichtstraße Traunstein mit 73.000 €

• Umbau der Grundschule Haslach mit 15.000 €

• Umbau des Pausenhofs der Ludwig-Thoma-Grundschule Traunstein mit 125.000 € Erweiterung des Kindergartens Emertsham mit 47.000 €

• Neubau eines Kindergartens, Kolpingstraße Traunreut mit 164.000 €

• Generalsanierung der Sporthalle Siegsdorf mit 167.000 €

• Generalsanierung der Grundschule Siegsdorf mit 29.000 €

• Umbau der Heinrich-Braun-Schule Trostberg mit 85.000 €

Die Fördermittel für alle bayerischen Gemeinden und Landkreise werden heuer erneut um 50 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro erhöht. Vor allem Schulen, schulische Sportanlagen und Kinderbetreuungseinrichtungen profitieren. „Der Kita-Ausbau in Bayern geht voran. Mit unserer massiven Unterstützung für Neubauten und Erweiterungen von Krippen, Kindergärten und Horten können die Kommunen zusätzliche Betreuungsplätze anbieten – das kommt letzten Endes den Kindern und ihren Eltern zu Gute“, erklärt Steiner.

Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium gestern bekanntgegeben. „Die erheblichen Fördermittel sind eine tragende Säule der kommunal- und familienfreundlichen Politik in Bayern“, so Steiner zur Haushaltspolitik der CSU. Insgesamt werden die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr die Rekordsumme von 10,29 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.