Wegen Orkan Sabine Im ganzen Landkreis fällt am Montag die Schule aus

„Sturmfrei“ - Schüler müssen am Montag nicht raus in Wind und Wetter

Landkreis. Das Sturmtief Sabine, dass ab den Nachtstunden mit Orkanböen von bis zu 130 Stundenkilometern auch über unseren Landkreis toben soll, sorgt für Unterrichtsausfall in fast ganz Bayern.

Auf alle Fälle „sturmfrei“ haben die Schüler an allen Schulen der Landkreise Altötting, Berchtesgadener Land, Mühldorf am Inn und Traunstein. Auch im Landkreis Rottal-Inn fällt der Unterricht aus. Auch alle anderen bayerischen Landkreise mit Ausnahme von jetzt noch vier in Schwaben und Unterfranken gehen bei den Schülern auf Nummer Sicher.

Für Kinder, die so spontan nicht alleine zu Hause bleiben können, soll in den Schulen eine Betreuung eingerichtet sein - zur Sicherheit sollten Eltern dafür morgen früh Kontakt zur Schule aufnehmen.

Arbeitnehmer sind leider nicht vom „Sturmfrei“ betroffen.