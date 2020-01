Kaniber eröffnet Bayernhalle BGL-Schönheiten im Fokus auf Grüner Woche

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat auf der Internationalen Grünen in Berlin die Bayernhalle eröffnet. In der 2.300 Quadratmeter großen Bayernhalle, die bereits am frühen Donenrstag, 17. Januar 2020, gut besucht war, präsentieren heuer rund 40 verschiedene Hersteller ihre bayerischen Spezialitäten. Darunter natürlcih auch solche aus dem Berchtesgadener Land.

BERLIN/ BERCHTESGADENER LAND. 17 Tourismusverbände, Landkreise, Anbietergemeinschaften von „Urlaub auf dem Bauernhof“ geben Einblicke in das facettenreiche Urlaubsland Bayern, „Diese internationale Messe mit ihren rund 400.000 Besuchern ist eine wunderbare Gelegenheit, um Bayern in seiner ganzen kulinarischen und touristischen Bandbreite vorzustellen. Und jedes Jahr sind die Besucher aufs Neue begeistert“, sagte Ministerin Kaniber bei der Eröffnung Auf einer Sonderfläche in der Bayernhalle werden auch die 100 bayerischen Genussorte sowie die Schönheiten des Berchtesgadener Lands in den Mittelpunkt gerückt. Die 100 Orte in allen Regierungsbezirken stehen beispielhaft für die regionale Vielfalt an kulinarischen Genüssen im Freistaat. Die Berchtesgadener Land Tourismus GmbH bringt den Besuchern die hochalpinen Gebirgslandschaften nahe. Neben Bier, Brezen, Wein und Würsten gehört auch die Tracht zu Bayern. Deshalb sind auch die Trachtenvereine auf der Grünen Woche in Berlin stark vertreten. 50 Musik- und Trachtengruppen mit mehr als 1.000 Mitwirkenden aus dem ganzen Freistaat zeigen wie im Süden musiziert, getanzt und gefeiert wird. Sie präsentieren dabei auch die ganze Vielfalt der traditionellen Kleidung.