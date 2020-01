Grenzüberschreitender Einsatz ÖRK hilft bei Auffahrunfall aus - eine Frau leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen, 16. Januar 2020, hat sich gegen 7 Uhr auf der B 305 auf Höhe Unterau ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet: Ein Skoda Fabia war in das Heck eines Toyota Yaris gekracht.

BERCHTESGADEN. Eine 48-jährige Frau aus Marktschellenberg fuhr mit ihrem Toyota die B 305 von Marktschellenberg kommend in Richtung Berchtesgaden. Im Ortsteil Unterau bremste sie im Bereich der Einmündung in Richtung Oberau an einer Verkehrsinsel ab, um dort zwei wartende Fußgänger die Fahrbahn queren zu lassen. Das bemerkte eine hinter ihr in gleicher Richtung fahrende 47-jährige Frau, ebenfalls aus Marktschellenberg, zu spät und prallte mit ihrem Skoda ins Heck des Toyota. Dabei wurde die Lenkerin des auffahrenden PKWs nach ersten Einschätzungen leicht verletzt. Dadurch, dass der Rettungswagen aus Berchtesgaden bereits im Einsatz war, alarmierte die Integrierte Leitstelle Traunstein einen Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) aus Hallein, sowie die Freiwillige Feuerwehr Berchtesgaden mit dem Löschzug Au. Die Kollegen aus Österreich versorgten die leicht verletzte Fahrzeuglenkerin und brachten sie zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik Berchtesgaden; die andere Frau blieb unverletzt. Währenddessen leitete die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei, reinigte die Fahrbahn und band auslaufende Betriebsstoffe. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Berchtesgaden nahmen den Unfall auf.