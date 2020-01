Nur Blechschaden 83-jährige Autofahrerin bei Verkehrscrash nur leicht verletzt

(Foto: BRK)

Am Dienstagabend, 14. Januar 2020, gegen 19.20 Uhr fuhr eine 83-jährige Einheimische mit ihrem Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt heraus und in die B305 in Richtung Ramsau ein. Ein 50-jähriger Ortsansässiger fuhr zeitgleich mit seinem Auto auf der B305 in Richtung Ramsau, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen und prallte frontal in den Golf der Frau.